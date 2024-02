Chiara Ferragni e Fedez, lite in studio a Pomeriggio Cinque: «Lui è molto maleducato». «Non è così»

Lo spettro della separazione tra Chiara Ferragni e Fedez sembra essere sempre più concreto. In questi giorni è tutto un fiorire di indiscrezioni e rivelazioni sul loro matrimonio: quello che sappiamo per certo è che Fedez non abita più nella casa di Citylife dove si era trasferito prima di Natale con moglie e figli. Nelle ultime ore, Myrta Merlino, durante la puntata di Pomeriggio Cinque si è occupata ancora una volta della rottura dei Ferragnez. Ad esporre il proprio punto di vista sono stati Raffaello Tonon e Patrizia Groppelli, ossia i due opinionisti della trasmissione.