"C'è ancora domani" mania, spuntano i tour turistici a Testaccio: 15 euro per una passeggiata tra i luoghi del film

I riflettori del cinema italiano si accendono sul quartiere Testaccio grazie al grande successo del film di Paola Cortellesi C'è ancora domani. Sui social scatta la caccia per colorare i luoghi del film ambientato alla fine degli anni 40. E mentre gli utenti fanno a gara per indovinare vie, bar e incroci nasce un vero e proprio cineturismo testaccino.

Basta sfogliare gli eventi in programma della capitale su Facebook per rintracciare dei veri e propri tour: "partecipazione 15 euro compresa di consumazione, caffè e pasticcino in una delle location del film". Si legge in un annuncio che invita romani e non a un vero e proprio tour "sociologico" in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Ma dove è stato girato il film?