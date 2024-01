Briatore, cane morde la manager del suo resort in Kenya: alla proprietaria sequestrato il passaporto. «Mi hanno chiesto 20mila euro»

Per un'avvocata di Bergamo, Rita Duzioni, sono scattati il ritiro del passaporto e l'accusa di omessa custodia di animali a Malindi perché uno dei suoi cinque cani che custodisce all'Adamson Place, residence dove soggiorna parte dell'anno, ha morso al polpaccio Chetrin Gelmi, bresciana da sette anni a Malindi e dal 2019 manager director del resort di Briatore 'Lion in the Sun', che si trova di fronte.