Dai dolciumi all’arredamento: oltre 200 i negozi “storici”. Ecco quali sono

Da Marnarid che si trova a Bari da 160 anni a Lucamante arredamenti, storico negozio di via Manzoni, fino alla “Salumeria-Gastronomia Paparella” di Santo Spirito. Sono tante, poco più di 200 al momento, le attività della provincia di Bari e della Bat ad aver ottenuto, grazie all’avviso regionale dedicato, la certificazione di “attività storiche”. Un avviso il cui obiettivo è quello di riconoscere le attività storiche e di tradizione territoriali che costituiscono testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale del territorio pugliese. I risultati di questa attività, resi possibili grazie al lavoro capillare che ha coinvolto, per le istruttorie, la rete delle associazioni territoriali Confcommercio, sono stati presentati nella sede di Confcommercio a Bari nella mattinata di ieri. Ospiti all’evento numerosi titolari di attività dell’intero territorio di Bari e della Bat. Tanti i commercianti presenti, non solo di Bari ma anche della provincia, di Ruvo o Bisceglie.