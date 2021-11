Xylella, la denuncia di Coldiretti Puglia: «Solo il 4% rigenerato con specie resistenti»

Per far rinascere il Salento divorato dalla xylella fastidiosa, che in poco più di otto anni ha fatto morire oltre 21 milioni di piante, si punta sulla rigenerazione del territorio, ma ad oggi solo il 4% degli ettari olivetati sono stati reimpiantati con ulivi di specie resistenti. La denuncia di Coldiretti Puglia è arrivata nel corso dell’incontro dei quadri dirigenti dell’associazione dei coltivatori con il sottosegretario alle Politiche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati