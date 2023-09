Turismo, dalla Regione 9 milioni per l'albergo di Boccardi, il coordinatore di Con

Sono stati presentati e approvati in Giunta regionale nove nuovi progetti relativi agli Avvisi Contratti di Programma, "P.I.A. medie imprese" e "P.I.A. piccole imprese". E tra i progetti ammessi a finanziamento con il "P.I.A. Turismo" c'è quello di Villa Menelao srl di Turi (Bari) che prevede la realizzazione di una struttura ricettiva di tipo alberghiero attraverso l’ampliamento e il contestuale miglioramento qualitativo della struttura ricettiva esistente. Il titolare di Villa Menelao è Michele Boccardi, coordinatore regionale di Con - lista civica che sostiene il governatore Emiliano - ed ex parlamentare di Forza Italia. L'investimento previsto è pari a 19.976.800 euro e prevede 41 assunzioni e un'agevolazione di 8.994.560 euro, riconosciuti dall'assessorato allo Sviluppo economico retto da Alessandro Delli Noci, anche lui esponente di Con.

Tutti i progetti finanziati

Ammesso a finanziamento relativo all’Avviso P.I.A. Piccole Imprese, il progetto di Leonardos Logistics S.r.l. di Altamura (Bari), una start up organizzata per effettuare servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci. L'investimento di 3.866.609,65 euro prevede un'agevolazione di 1.952.474,34 euro e un incremento occupazionale di 15 unità.

Sempre con lo stesso avviso è stata ammessa l’idea di Studio amica S.r.l.di San Donaci (Brindisi), una software house con esperienza pluriennale nel supporto alla digitalizzazione di enti pubblici e imprese. L'investimento di 1.119.576,44 euro prevede un'agevolazione di 471.083,25 euro.

Ammessa la proposta di Ermetika S.r.l.di Barletta, un’azienda attiva nel settore della produzione e commercializzazione di telai e controtelai per porte scorrevoli a scomparsa. L'investimento di 15.132.680 euro prevede un'agevolazione di 6.358.664 euro e un incremento occupazionale di 7 unità.

Ancora, è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale di Sia labs S.r.l.di Bari, start up innovativa. L'investimento di euro 7.988.259 prevede un'agevolazione di 5.046.905,40 euro e 16 assunzioni.

Due i progetti finanziati attraverso l’Avviso .P.I.A. Medie Imprese: la proposta di Do Different Srldi Milano con un investimento su Bari. Obiettivo del progetto Cyber Commander è quello di innovare il sistema Commander fino a farlo diventare il proprio strumento di punta. Il sistema espone servizi di identity management e sarà innovato grazie al progetto di Ricerca e Sviluppo previsto. L'investimento di 2.042.799,60 di euro prevede un'agevolazione di 1.241.564,50 euro e un incremento occupazionale di 4 persone.

Altro progetto ammesso a finanziamento nella città di Altamura quello di Esprimo Srldi Seregno (Mb). In questo caso l'investimento è pari a 1.769.861,31 euro con un'agevolazione di 1.051.417,70 euro e un incremento occupazionale di 4 unità per l'impresa Proponente Esprimo Srl e un investimento di 1.173.453,40 euro con agevolazione di 815.320,04 euro e un incremento occupazionale di 3 persone per l'impresa aderente Altanet Srl.

Con l’Avviso Contratti di Programma è stata ammessa la proposta di IBM Client Innovation Center Milano S.r.l. con un investimento su Bari. Il programma proposto prevede unicamente investimenti in Ricerca e Sviluppo per un ammontare complessivo di 10.777.289,60 euro finalizzati allo studio e alla sperimentazione della “Sustainable and Enhanced Intelligent Workflow Platform”,(8 assunzioni, l’agevolazione concedibile è pari a euro 6.543.751,59).

Infine, ammessa anche la proposta di Rcs Innovation s.r.l. sempre con investimento su Bari. Il programma di prevede investimenti per un ammontare complessivo di 22.414.420di euro, 40 assunzioni e un'agevolazione di quasi 12 milioni di euro.

La conferenza stampa

Lo stesso Delli Noci, nella nota stampa relativa ai progetti vincitori, ha dichiarato: «Questa è la Puglia su cui abbiamo lavorato e investito in questi anni. Una Puglia che, grazie agli strumenti di sostegno, cresce, favorisce investimenti da parte di grandi aziende, garantendo sviluppo e occupazione.

Voglio ricordare che questo lavoro ci ha consentito nell’ultima programmazione di raggiungere il tetto di 8,1 miliardi di euro di investimenti, e che oggi – a causa del mancato trasferimento delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione da parte del Governo, rischiamo di pubblicare dei bandi della nuova programmazione che non finanzieranno gli attivi materiali delle grandi imprese, fatto che potrebbe portare le stesse a spostarsi dalla Puglia e altre a non investire più nella nostra regione. Con una evidente perdita in termini di sviluppo e occupazione».