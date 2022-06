Tumori, chiesta la convocazione urgente del Consiglio regionale

Dopo le polemiche di ieri, scattate a margine dell'ennesimo rinvio della discussione in Consiglio regionale, impegnato nel voto sulla commissione d'inchiesta Covid poi sfumata, oggi 19 consiglieri regionali di maggioranza hanno firmato una richiesta di convocazione «urgentissima» dell'assemblea pugliese per chiedere che vengano discusse due proposte di legge, tra le quali quella che potenzia lo screening per il tumore al colon.

Propomotore dell'iniziativa è il consigliere regionale del Pd Fabiano Amati: che ritiene «importantissimo approvare queste due leggi, perché gli argomenti trattati non possono essere subordinati ai calendari elettorali o ai posizionamenti politici, come purtroppo è accaduto ieri in Consiglio regionale, attraverso il rifiuto di concedersi solo qualche minuto in più di attività. Invito, dunque, anche i colleghi della minoranza ad aggiungere la propria firma alla richiesta di convocazione del Consiglio, affinché possa prevalere sempre un'immagine laboriosa e appassionata».