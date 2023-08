La strategia regionale "mareAsinistra": inizia il processo partecipativo per portare nuovi talenti in Puglia

In questi giorni l'Assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, ha parlato della strategia regionale "mareAsinistra". Inizia così il processo partecipativo - tramite la piattaforma istituzionale PugliaPartecipa - che mira all'arricchimento e alla condivisione della strategia che cerca di attrarre talenti a livello internazionale, valorizzandoli e garantendo ai pugliesi nel mondo, che hanno voglia di rientrare, tutte le opportunità per poterlo fare.

Le dichiarazioni dell'Assessore allo Sviluppo economico

«MareAsinistra - ha spiegato l'assessore Delli Noci - è una strategia finalizzata ad attrarre i migliori talenti creativi e tecnologici a livello internazionale, costruita intorno ai giovani, quali portatori di competenze, valori, energie e talento.

L'obiettivo principale è attrarre studenti, nomadi digitali, startuppers, pugliesi di ritorno, nuovi investitori, top scientist, artisti in settori altamente innovativi richiamati nella Strategia Regionale di Specializzazione intelligente. Per fare questo, ci siamo dotati di una strategia che per sua stessa natura e impianto metodologico è un documento dinamico pronto ad accogliere osservazioni, spunti e proposte da parte dei vari stakeholder tra cui studenti, ricercatori, università, istituzioni e fondi di investimento che ci auguriamo di coinvolgere numerosi».