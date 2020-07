Sagre e feste popolari, la svolta: «Si faranno, subito le linee guida per i Comuni»

Ultimo aggiornamento: 10:14

«Dopo aver incontrato i rappresentanti delle categorie abbiamo deciso di emanare l’ordinanza che riattiva le feste popolari e le sagre. Gli uffici regionali sono al lavoro per la definizione delle linee guida specifiche e per offrire agli amministratori locali indicazioni più chiare per facilitare lo svolgimento di feste e sagre in piena sicurezza». Svolta per il turismo e l'estate della Puglia . A dare la notizia con un post su Facebook questa mattina il presidente della Regione, MIchele Emiliano.«Riprendere in sicurezza tutte le attività non significa abbassare la guardia sulle regole di prevenzione. Ogni decisione - chiude Emiliano - viene presa dopo un accurato approfondimento con gli operatori e il coordinamento epidemiologico. Non abbiamo mai fatto azzardi e continueremo a non farne. Quindi le attività riaprono man mano che si creano le condizioni e sempre nel rispetto delle linee guida e delle regole».