Mancati ricavi per Covid, dalla Regione 12 milioni di euro per aziende del trasporto pubblico ed enti locali

A due anni di distanza dai minori ricavi a causa del Covid, la Giunta della Regione Puglia ha stanziato quasi 12 milioni di euro di compensazioni alle aziende dei servizi di trasporto pubblico regionali e agli enti locali committenti. Circa 6 milioni andranno al settore ferroviario, 1,6 milioni al settore automobilistico e infine 4 milioni agli enti locali.

I contributi di compensazione

Sono dei contributi che vengono erogati come anticipazione per i mancati ricavi da traffico nel 2021 per Covid, per un limite massimo del 90% delle somme complessive destinate alla Regione Puglia con Decreto Interministeriale Ministero in Infrastrutture Ministero economia e finanze del 20 settembre 2022.

Le parole dell'assessore

«La pandemia è stato un momento critico anche per il trasporto pubblico locale - ha detto l'assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia - che ha continuato a funzionare ma a regime ridotto con minori guadagni.

E la Regione si è subito impegnata a erogare i contributi rivenienti dai fondi statali per compensare i minori ricavi per gli anni 2020 e 2021, così da evitare che le perdite subite danneggiassero le imprese e l'utenza».