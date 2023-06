Stanziati circa 300 milioni dalla Regione per il supporto psicologico e la lotta alle dipendenze

Sono circa 300 i milioni stati stanziati dalla Regione Puglia per il settore socio-sanitario attraverso alcune delibere approvate oggi dalla giunta Emiliano. «C'è una vera e propria pioggia di trasferimenti - spiega l'assessore Rocco Palese - da parte della giunta per l'annualità del 2023. Sono provvedimenti molto attesi da parte delle strutture sociosanitarie che si occupano di salute mentale per adulti e nell'età evolutiva, delle dipendenze patologiche, della riabilitazione extraospedaliera, dell'autismo e degli hospice per malati terminali. Le somme saranno suddivise nelle sei Asl pugliesi».

Il dettaglio dei fondi stanziati

Nel dettaglio, per l'acquisto nel 2023 delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alla salute mentale distinti per salute mentale adulto e salute mentale dell'età evolutiva ci sono 121 milioni per gli adulti e 11.517.783 milioni per l'età evolutiva Per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate alle dipendenze patologiche ci sono 13 milioni 643.585 euro.

Per l'acquisto di prestazioni residenziali/semiresidenziali/ambulatoriali/domiciliari ci sono 130 milioni 985.409 euro. Per l'autismo i fondi in totale sono di 5 milioni e 583 mila euro, per gli Hospice ci sono 11 milioni 318.mila euro