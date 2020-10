Psicologia quantistica, seminario con Torre al museo Castromediano di Lecce

“La visione creativa della realtà” è il titolo del seminario di Psicologia quantistica che si terrà il 17 e il 18 ottobre a Lecce, presso l’auditorium del Museo Castromediano, organizzato da Cecynte’ con il patrocinio dell’Assessorato all’Industria turistica e culturale della Regione (Polo biblio-museale di Lecce).



Relatore sarò lo psicologo Ilio Torre, esperto che ha approfondito gli studi sulle potenzialità dell’essere umano visto come un tutt’uno armonioso dei livelli fisico-biologico, psico-emotivo, spirituale-esistenziale e relazionale, mettendo a punto un approccio umanistico- scientifico che gli consente di utilizzare al meglio il potenziale neurologico di ognuno grazie al supporto delle leggi della moderna fisica quantistica e delle recenti scoperte neuro-scientifiche.



“Può la mente influenzare la realtà nella quale siamo immersi? Se la risposta è positiva, scatta l’altra domanda: “Questa capacità può essere appresa e usata per migliorare la mia vita?” Rifletti bene: se tu credessi che ciò risponde a verità, lasceresti passare un solo giorno senza fare qualcosa per riprendere in mano il timone del tuo destino?”. Durante i seminari si potrà aver accesso alle proprie dinamiche psicologiche nei differenti livelli di consapevolezza, “e questo consentirà di essere più coscienti del proprio vero potenziale e di come poterlo utilizzare al meglio per superare blocchi psico-emotivi e vivere desideri ed obiettivi”. Per info e prenotazioni, scrivere entro il 14 ottobre al seguente indirizzo di posta elettronica cecyinte.lecce@gmail.com o telefonare al numero 338.12181289).

