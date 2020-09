Da 5 a 8 le donne in Aula: la doppia preferenza di genere non ha premiato il voto rosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aumenta la rappresentanza delle donne nel Consiglio regionale della Puglia anche se tale incremento non è significativo. Nella legislatura che si sta concludendo le donne presenti in aula sono 5, nella nuova saranno 8 (5 nel Partito democratico e 3 nel movimento 5 stelle).Nel Pd sono Anita Maurodinoia (confermata), Lucia Parchitelli, Debora Ciliento, Teresa Cicolella e l'assessore in carica all'Industria turistica e culturale Loredana Capone. Nel Movimento 5 stelle confermate Antonella Laricchia, Rosa Barone e Grazia Di Bari.La Puglia è diventata un caso nazionale per la rappresentanza di genere, per la mancata approvazione - in seno al Consiglio regionale - delle modifiche legislative sulla parità di genere necessarie a uniformare la legge elettorale regionale ai dettami nazionali ed europei. Il Governo Conte, dunque, lo scorso luglio ha fatto ricorso ai poteri sostitutivi previsti dall'articolo 120 della Costituzione per introdurre, nella legge elettorale pugliese, la doppia preferenza e una equa presenza di candidati nelle liste. I giochi elettorali, però, hanno premiato la componente maschile dei candidati, sebbene si registrino dei passi avanti nella rappresentanza di genere.