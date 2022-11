Quante auto ci sono nelle nostre città? A Lecce il numero più alto in Puglia. Frosinone prima in Italia

Quante auto ci sono nelle nostre città in Puglia e in Italia? Il record nazionale è per Frosinone, mentre tra le città del tacco d'Italia quella con più auto circolanti è Lecce. La classifica è stata redatta da Legambiente all'interno dell'Ecosistema Urbano 2022, in una delle tante graduatorie pubblicate qualche giorno fa. A Frosinone il tasso di motorizzazione è di 79,57 auto ogni 100 auto ed è il più alto a livello nazionale. Subito dopo Isernia, Vibo Valentia, Catania e L'Aquila. Non è un caso che si tratti delle stesse città nelle quali il trasporto pubblico è meno utilizzato a livello nazionale.

Auto in Puglia: quante sono?

Tra le pugliesi la città con più auto è Lecce, con 71,61 auto. Anche qui vale lo stesso criterio: è quella nella quale vengono meno utilizzati gli autobus cittadini. Seguono, come si evince dalla classifica ricostruita in fondo alla pagina, Brindisi, Foggia, Taranto e Bari. Le tre città con meno auto, invece, in Italia sono: Venezia, Genova e Milano.

La classifica

1) Frosinone 79,57

2) Isernia 79,36

3) Vibo Valentia 78,95

4) Catania 78,89

5) L'Aquila 77,86

19) Lecce 71,61

66) Brindisi 63,47

85) Foggia 60,71

94) Taranto 58,75

96) Bari 58,18