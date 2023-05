Puglia Regione europea dello sport 2026: è arrivata la candidatura

La Puglia potrebbe diventare la "Regione europea dello sport 2026", il riconoscimento conferito da Aces

Europe, la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport. Lo ha annunciato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, insieme all'assessore regionale allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, alla Fiera del Levante, a Bari, nel corso della "Giornata dello sport per tutti".

Le parole di Emiliano

«Una giornata bellissima per lo sport pugliese - ha dichiarato Emiliano - Sono stati premiati le società, le atlete e gli atleti che si sono distinti durante l'anno.

Questo premio, istituito per la prima volta dalla Regione Puglia, ha dato vita ad una manifestazione straordinaria». Un valore per la salute, per la società, per lo sviluppo dell'amicizia tra i popoli, ne è convinto il presidente della Regione parlando del grande valore economico dello sport.

In preparazione ai Giochi del Mediterraneo 2026

«Proveremo perciò, nel dialogo con il governo nazionale - ha continuato Emiliano - a realizzare un'edizione dei Giochi del Mediterraneo 2026 che recuperi lo spirito della cooperazione internazionale e, in quello stesso anno, a proporci sulla scena europea per la qualità delle politiche sportive che stiamo realizzando».