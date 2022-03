Puglia, contagi Covid sotto soglia 3.000: scendono ancora i ricoveri

Su poco più di 19mila tamponi giornalieri esaminati, in Puglia sono stati rilevati oggi 2.929 nuovi contagi da Covid-19. Il numero più alto è quello della provincia di Lecce: 925. A seguire i nuovi positivi nelle province di Bari, con 851, e di Foggia con 308. Altri 355 infetti sono stati accertati nel Tarantino, 207 in quella di Brindisi, 176 in quella di Barletta-Andria-Trani. Ventidue casi di positività riguardano residenti fuori regione, mentre per altri 13 la residenza è ancora in via di definizione.

Due i morti nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi salgono dunque, se pur lievemente, passando da 74.265 di ieri ai 74.339 di oggi. Da segnalare il costante calo dei ricoveri, passati da 557 a 543 e, nelle Terapie intensive, da 31 a 28.