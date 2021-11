Covid, contagi stabili: 265 casi e tre morti. L'1.35% di test positivi su oltre 19mila tamponi

Oggi in Puglia si registrano 265 (ieri 262) nuovi casi di covid (1,35% dei 19.628 test eseguiti) e 3 decessi. Sono i dati del bollettino covid dell'12 novembre 2021 che registra comunque un aumento del numero dei contagi nell'ultima settimana.

I casi divisi per provincia



Provincia di Bari: 80

Provincia di Bat: 7

Provincia di Brindisi: 35

Provincia di Foggia: 58

Provincia di Lecce: 27

Provincia di Taranto: 60

Residenti fuori regione: 1



Delle 3.631 persone attualmente positive 159 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.

Il report di Asl Lecce: 612 positivi in tutta la provincia. E 52 casi in più in una settimana

Secondo i dati del report settimanale diffuso dalla Asl Lecce, nel Salento attualemnte sono 612 i positivi al virus: 52 in più rispetto alla scosta settimana. I pazienti ricoverati passano, invece, da 29 a 36. Per quanto rigiarda i Comuni nei quali si registra il maggior numero di positivi, se a Lecce i casi salagono da 37 a 52, a Ruffano si passa da 30 a 41 residenti positivi. Numeri quasi dimezzati invece a Galatina: dai 63 residenti positivi della scorsa settimana ai 33 di questo venerdì.