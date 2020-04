Puglia, 70 i nuovi casi: il contagio resta stabile. Guariti a quota 168

Ultimo aggiornamento: 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 70 i nuovi casi di Covid 19 registrati oggi in Puglia. Un numero che assesta il calo dei contagi registrato nell'ultima settimana. Il bollettino epidemiologico regionale di ogi (7 aprile) registra infatti 40 nuovi casi su 1090 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, così suddivisi:27 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia Bat;5 nella Provincia di Brindisi;30 nella Provincia di Foggia;6 nella Provincia di Lecce;2 nella Provincia di TarantoSono stati registrati oggi 14 decessi: 8 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi. A questi si aggiunge il decesso dell'anziano di Soleto (Lecce) registrato in giornata).Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 23.149 test. Sono 168 i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.514 così divisi:834 nella Provincia di Bari;177 nella Provincia di Bat;262 nella Provincia di Brindisi;635 nella Provincia di Foggia;384 nella Provincia di Lecce;192 nella Provincia di Taranto;25 attribuiti a residenti fuori regione;5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.