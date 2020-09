Puglia, 67 nuovi positivi. Aumentano i tamponi: sono 4.516. Le vittime a quota 581

Ultimo aggiornamento: 14:08

Su un numero notevole di test per l'infezione da Covid-19 coronavirus (4.516), sono 67 i casi positivi registrati oggi in Puglia : 34 in provincia di Bari, 6 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. E’ stato registrato un decesso nella provincia di Taranto; le vittime salgono a 581. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 381.476 test: sono 4.371 i pazienti guariti; 2.190 i casi attualmente positivi, di cui 214 ricoverati ( qui il bollettino integrale ).Dall'inizio dell'emergenza, 4.371 sono i pazienti guariti; 2.190 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.142, così suddivisi:2.780 nella Provincia di Bari;586 nella Provincia di Bat;761 nella Provincia di Brindisi;1.692 nella Provincia di Foggia;765 nella Provincia di Lecce;503 nella Provincia di Taranto;54 attribuiti a residenti fuori regione;1 provincia di residenza non nota.