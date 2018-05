Pizzica o taranta? Chiquita ironizza sull'annosa diatriba popolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gioca sui dubbi "amletici" della vita la nuova campagna pubblicitaria di Chiquita affidata ad Armando Testa. E se a livello nazional e internazionale i dilemmi sono piuttosto standard, tipo meglio sano o buono, nelle varie regioni invece riprende le specificità locali. In Puglia inevitabile dunque il riferimento alla musica tradizionale su uno dei 6x3, questo è comparso ieri a Bari.Protagonista la più o meno appassionante diatriba tra pizzica e taranta. Il battage pubblicitario, declinato regionalmente, propone difatti differenti slogan che mettono in luce le specificità culturali dei vari territori. Il titolo della campagna internazionale è “Chiquita è sempre la scelta migliore”. Oltre ai cartelloni, prevede uscite sulla stampa e sui social, per poi approdare anche sugli schermi. Inevitabile l'ironia degli addetti ai lavori, nel post del musicista Claudio Cavallo