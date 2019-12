Natale, alberi e addobbi invadono i borghi pugliesi: ecco i più belli

Natale, tempo di alberi e di luci nei borghi. Nel Salento anche quest'anno è partita la gara a chi ha addobbato il più bello e suggestivo. A Lecce le mille luci del villaggio natalizio sull'ovale di piazza Sant'Oronzo brillano tra carrozze, cornici per selfie e panchine all'interno di sfere illuminate.

A Maglie, la ditta De Cagna ha realizzato un albero ineramente formato da palline colorate che campeggia elegante e minimale in piazza Aldo Moro. A Presicce, il borgo antico brilla anche quest'anno di luci dorate come in un sogno.

Risalendo per la Puglia, Martina Franca offre una delle piazze più suggestive.

Ad Alberobello i trulli tornano in festa, colorati e natalizi. A Lucera, il videomapping colora l'intero centro.

Ultimo aggiornamento: 20:32

