Morto l'ex capo di gabinetto della Regione De Donatis

Si è spento all’età di 78 anni l’ex capo di Gabinetto della Regione Puglia Mario De Donatis. Era a capo dell’Ipres. Di Galatina, dirigente storico della Regione Puglia, è stato capo di Gabinetto della Regione Puglia sotto la guida di Raffaele Fitto.

È stato anche assessore tecnico del Comune di Galatina (giunta Montagna).

Il cordoglio



Nella serata di ieri, le parole di cordoglio del governatore Michele Emiliano: «La scomparsa di Mario De Donatis mi addolora tantissimo. Ci lascia un uomo che ha dedicato un’intera vita alle istituzioni. Nei diversi e prestigiosi ruoli ricoperti, ha dato un contributo concreto e tangibile alla crescita e al progresso della sua amatissima terra. Ed in particolare la Regione Puglia, che lui ha onorato in tanti anni di servizio, deve essergli grata per i risultati conseguiti e per il suo apporto sempre professionale e innovativo. Un lavoro immenso fondato sullo studio e sul rigore.



Una persona esemplare, Mario, stimata da tutti per le sue qualità intellettuali ed umane. Perdo un amico, un riferimento, un compagno di strada che in questi anni non ci ha mai fatto mancare il suo prezioso e autorevole punto di vista, sempre carico di idee e visione alta delle cose. Ogni sua iniziativa era orientata al perseguimento del bene comune. A sua moglie, alla famiglia e a tutti i suoi cari giunga il mio affetto in questo momento di grande dolore e commozione».