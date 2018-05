Il Papa annuncia 14 nuovi cardinali. C'è anche il salentino De Donatis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Don Angelo De Donatis, originario di Casarano e attuale vicario della Diocesi di Roma, sarà ordinato cardinale il prossimo 29 giugno. Lo ha rivelato il Santo Padre Francesco nel corso del consueto Regina Coeli di ieri in piazza San Pietro, annunciando il Concistoro per la festività dei SS. Pietro e Paolo per la creazione di 14 nuovi cardinali. La notizia è stata accolta con gioia e soddisfazione dalla comunità casaranese che in questi giorni festeggia il Santa Patrono, San Giovanni Elemosiniere.Queste le parole di Papa Francesco trasmesse in mondovisione: «Cari fratelli e sorelle, sono lieto di annunciare che il 29 giugno terrò un Concistoro per la nomina di 14 nuovi Cardinali. La loro provenienza esprime l’universalità della Chiesa che continua ad annunciare l’amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della terra. L’inserimento dei nuovi Cardinali nella diocesi di Roma, inoltre, manifesta l’inscindibile legame tra la sede di Pietro e le Chiese particolari diffuse nel mondo». Quindi ha fatto l’elenco dei nuovi cardinali, di cui solo tre sono italiani.Don Angelo è nato il 4 gennaio 1954 a Casarano, alunno prima del Seminario di Taranto e quindi del Pontificio Seminario Romano Maggiore, ha compiuto gli studi filosofici alla Pontificia Università Lateranense e quelli teologici presso la Pontificia Università Gregoriana, dove ha conseguito la Licenza in Teologia Morale, è stato ordinato sacerdote il 12 aprile 1980 per la diocesi di Nardò Gallipoli e dal 28 novembre 1983 è incardinato nella diocesi di Roma.Nel suo ministero ha svolto i seguenti incarichi: dal 1980 al 1983, Collaboratore nella parrocchia di San Saturnino e insegnante di Religione; dal 1983 al 1988, Vicario parrocchiale della medesima parrocchia; dal 1988 al 1990, Addetto alla Segreteria Generale del Vicariato e Vicario parrocchiale nella parrocchia della SS. Annunziata a Grotta perfetta; dal 1989 al 1991, Archivista della Segreteria del Collegio Cardinalizio; dal 1990 al 1996, Direttore dell'Ufficio Clero del Vicariato di Roma; dal 1990 al 2003, Direttore Spirituale al Pontificio Seminario Romano Maggiore; dal 2003, Parroco in San Marco Evangelista al Campidoglio e Assistente per la diocesi di Roma dell'Associazione Nazionale Familiari del Clero.E' stato membro del Consiglio Presbiterale Diocesano e del Collegio dei Consultori. Nel 1989 è stato ammesso all'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme con il grado di Cavaliere.Nella Quaresima del 2014 ha tenuto le meditazioni per gli Esercizi Spirituali della Curia Romana. Infine è stato nominato Vescovo Ausiliare di Roma, con la sede titolare di Mottola, il 14 settembre 2015.