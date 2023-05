Emiliano: «Xylella? Stiamo risolvendo e risolveremo». Fratelli d'Italia: «Lascia il Consiglio per andare in tv»

«Stiamo investendo una somma enorme per reimpiantare specie resistenti alla Xylella, il problema lo stiamo risolvendo e lo risolvemo». Michele Emiliano, governatore di Puglia, commenta così il caos Xylella, a dieci anni dalle prime piante infette. «La Xylella è arrivata dal Sud America grazie ai mancati controlli dell'Unione europea e continuerà il suo cammino, bisognerà predisporre strategie che vanno ben oltre quelle in corso. Questa battaglia è in corso, l'Unione europea non ci ha dato un soldo per risarcire gli imprenditori e soprattutto ho l'impressione che anche il governo si sia dimenticato che serve una strategia complessiva per tutta l'olivicoltura italiana», ha detto a Timeline su SkyTg24.

L'attacco di Fratelli d'Italia

All'attacco l'opposizione in Consiglio regionale, con Fratelli d'Italia che spiega che «di fronte a certe dichiarazioni viene facile l'ironia». FdI sottolinea come il governatore abbia "abbandonato" il consiglio regionale per partecipare a una trasmissione televisiva. «Dobbiamo andare indietro di otto anni, nella primavera del 2015, quando Emiliano candidato presidente alla Regione Puglia fece una promessa ai pugliesi: una volta eletto avrebbe risolto il problema in meno di un mese! Da allora non solo sono passati otto anni, ma sono passati anche, circa 50 esperti (per modo di dire, visto che vi erano anche negazionisti), che nel novembre 2015 furono nominati dal neo presidente Emiliano e che sono appunto passati senza lasciare traccia.»

«E ci chiediamo l’Emiliano che oggi scarica le colpe sul Sud America è lo stesso che salutò come una liberazione il provvedimento di sequestro degli ulivi (che impediva l’eradicazione) del suo amico procuratore di Lecce, Motta? Anche in questo caso la sensazione che sia stato lo stesso Emiliano a ispirare l’azione della magistratura è molto forte, sta di fatto che quella liberazione bloccò il Piano Silletti e mise sotto inchiesta i veri scienziati. E allora Emiliano rispetti il Consiglio e rimanga in aula, lì dove i pugliesi lo hanno voluto, e non vada a fare sproloqui contro il Governo Meloni come diversivo per evitare di ragionare dei problemi della Puglia. Oppure ogni volta che viene invitato chieda al giornalista che vi sia un contraddittorio… se ha il coraggio di sostenerlo!», si legge nella nota di Fratelli d'Italia.