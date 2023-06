Puglia baciata dalla fortuna, vinti in un solo giorno 62mila euro/ Scopri dove

Martina Franca, in provincia di Taranto, si aggiudica il primo posto nella speciale classfica dei Comuni pugliesi per le vincite al gioco del Lotto. Nell'ultimo concorso, come riporta Agiropronews, è stata messa a segno una cinquina simbolotto da 27.113 euro.

Regione fortunata

La Puglia è risultata fortunata, con una vincita totale di oltre 62mila euro. Anche ad Ostuni, in provincia di Brindisi, sono stati vinti 21.660 euro. Terno secco invece a Foggia, in cui sono stati vinti 13.500 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro, per un totale di 499 milioni da inizio anno.