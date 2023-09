It-Alert Puglia, arriva la notifica e per qualcuno scatta il panico: i meme e i post più divertenti sui social

Sui social non si parla d'altro. It-Alert ha suonato per quasi tutti i cittadini in Puglia subito dopo mezzogiorno. In molti lo sapevano già, anche per via del precedente test in Campania. Eppure qualcuno si è spaventato lo stesso. Tra Instagram e Twitter numerosi i meme, che si moltiplicano con il passare dei minuti. Molti, chiaramente, divertenti. "Nonostante lo sapessi, sono saltato in aria come un cretino", scrive Lorenzo su X. Giulio, invece, segnala che "il suono è stato un po' angosciante".

Oggi il test - il sistema servirà alla Protezione Civile per gestire gravi emergenze o catastrofi naturali - era previsto in Piemonte, Puglia e Umbria.

Su X (il vecchio Twitter, ndr) #italert è già primo tra le tendenze di giornata.

è suonata l'allerta e mi ha fatto prendere un accidente #ITalert pic.twitter.com/tBOgj0NfFo — ila; (@moony0ongi) September 14, 2023

non so se, nel caso di un’emergenza reale, mi spaventerà più l’IT Alert o l’emergenza stessa.#ITalert pic.twitter.com/bo8VxZOFLZ — MariPosa🦋 (@_mariells) September 14, 2023

ho perso circa dieci anni di vita #ITalert pic.twitter.com/CQe9UQgLJr — 𝐃emonicas⁷ | crying over good omens (@rkivebuddie) September 14, 2023

I questionari

C'è chi paragona il suono alla voce del noto conduttore Mario Giordano, spesso bersaglio degli utenti di Twitter, o chi dice di aver reagito subito dopo l'alert come... Albano. E anche chi cita le imprecazioni in barese di Cassano, ai tempi del Milan, quando subì un celebre scherzo.

Dalla Regione fanno sapere che comunque sono già stati compilati 100mila questionari. E che c'è tempo fino a domani. It-alert sui social è diventato tendenza, nelle case e negli uffici è stato uno spavento per qualcuno. E già compaiono i primi "no alert". Anche su questo, probabilmente, ci saranno i meme.