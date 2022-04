Istat, i pugliesi sono i meno felici d'Italia: sei su dieci sono insoddisfatti della propria vita

I pugliesi sono i meno felici d'Italia. Il dato emerge dal report "Benessere equo e sostenibile" pubblicato da Istat. Secondo lo studio soltanto il 39% dei residenti in Puglia, presi a campione, ha espresso soddisfazione per la propria vita, dando un voto 8 in una scala che va da zero a dieci. E' la regione meno felice d'Italia, seguita da Campania, Basilica e Sicilia, sotto la media nazionale del 46%. Si nota con forza la disparità, in questo, tra le regioni del Nord e quelle del Sud, se pensiamo che coloro che si ritengono più soddisfatti della propria vita vivono nella provincia autonoma di Bolzano (62%). A seguire: Trentino Alto Adige, Trento e Valle d'Aosta. Ben sopra la media nazionale, per quel che riguarda il Meridione, la Calabria.

Pochi diplomati

Non solo un problema legato alla felicità, dal report Bes ne emerge anche uno legato all'istruzione. Uno su due non ha il diploma. La percentuale di coloro che hanno concluso almeno la scuola secondaria è del 51%, sotto alla media nazionale, che si attesta al 62%, prendendo in esame la fascia d'età tra i 25 e i 64 anni.

