I cinesi sono i più felici del mondo, gli italiani al 25esimo posto. E la Puglia è la regione più triste del Paese

I cinesi sono i più felici del mondo, seguiti da gli abitanti dell'Arabia Saudita e dagli olandesi. In occasione della giornata mondiale della felicità (oggi 20 marzo), Ipsos ha pubblicato un'indagine che svela alcuni dati su 32 Paesi presi in esame. L'Italia è al 25esimo posto tra le "nazioni più felici". Dichiarano di essere soddisfatti della propria vita 68 cittadini su 100 (in Cina 91, in Arabia 86, in Olanda 85). I più infelici, invece, sono gli ungheresi (uno su due non è felice), seguiti dai residenti in Corea del Sud e dai polacchi.

Ipsos sottolinea che la felicità globale è aumentata per il secondo anno consecutivo. È di sei punti superiore a quella di un anno fa e di 10 punti superiore a quella dell'agosto 2020, pochi mesi dopo che il Covid-19 ha sconvolto la vita delle persone in tutto il mondo. L'aumento complessivo nasconde tendenze molto diverse tra le varie regioni: mentre la percentuale di persone felici dichiarate è aumentata notevolmente in America Latina, è crollata in molti Paesi occidentali. Le variazioni rispetto all'anno precedente vanno da un aumento di 26 punti in Colombia e Argentina a un calo di 13 punti in Gran Bretagna. In Italia si registra un +2% rispetto all'anno precedente.

Puglia, che tristezza

E tra le regioni? Qui bisogna prendere in esame il report sui Bes del 2021 stilato dall'Istat. La domanda posta è: "Quanto sei soddisfatto della tua vita da 1 a 10?". In Puglia solo il 39% risponde almeno 8. Ed è la regione con meno felici d'Italia. Qui, sì, c'è un velo di tristezza.