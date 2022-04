Il paradosso del lavoro: in un anno raddoppiati i posti di lavoro vacanti. Aumentano le dimissioni volontarie

Le statistiche relative alla totalità delle imprese sono disponibili dal 2016, mentre per gli anni precedenti esistono i dati su quelle che hanno almeno dieci dipendenti. Ma da qualunque angolo si osservi il fenomeno, il risultato è più o meno lo stesso: il 2021 è stato nel nostro Paese l’anno record per il numero di posti di lavoro vacanti. Profili professionali che le aziende cercano ma non riescono a trovare. Nel quarto trimestre dell’anno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati