Famiglie numerose, dalla Regione Puglia arrivano 2,5 milioni di euro

La Regione Puglia sblocca i fondi per il sostegno alle famiglie numerose, una nuova misura che può contare su 2,5 milioni. Sono 38 le istanze trasmesse dagli Ambiti territoriali, aggregazione di Comuni, e risultate idonee.

Incentivi per famiglie con tre o più figli

L'avviso prevede per i nuclei familiari con un numero di figli conviventi fiscalmente a carico pari o superiore a tre e fino al 26esimo anno di età benefici economici per il rimborso delle spese sostenute per i servizi e le attività formative e culturali extrascolastiche, per spese sanitarie o l'assegnazione di bonus e/o riduzioni delle tariffe e delle rette per servizi di competenza comunale, la riduzioni delle imposte e tributi di competenza comunale, agevolazioni nell'uso dei trasporti pubblici. La graduazione del contributo verrà stabilita in base al numero di figli fiscalmente a carico e al valore Isee.

L'assessore Rosa Barone

«Era importante - dichiara l'assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone - dare un segnale concreto alle famiglie in difficoltà a causa dell'aumento del costo della vita.

Per questo, a differenza di quanto scritto nel Piano regionale delle Politiche Familiari approvato nella scorsa legislatura, che prevedeva contributi per le famiglie dai 4 figli in su, abbiamo lavorato con gli uffici per estendere questo intervento anche alle famiglie con 3 figli».