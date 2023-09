Dune e habitat costieri: arrivano fondi per 900mila euro dalla Regione

Dalla Regione Puglia arrivano 900mila per il mantenimento o il ripristino di habitat e specie legate all'ambiente costiero e acquatico interno e dune. La proposta dell'assessora all'Ambiente, Anna Grazia Maraschio, per una riprogrammazione di fondi destinati agli enti parco regionali è stata approvata oggi in Giunta regionale.

I fondi regionali

«Sono fondi necessari a dare nuovo slancio alla tutela degli habitat costieri - commenta Maraschio - come dune e altri ecosistemi di fondamentale importanza per il nostro territorio. Le zone costiere rivestono un ruolo di grande rilievo non solo per il loro valore ecologico e paesaggistico ma anche perché garantiscono il buon stato di salute di altri comparti, come quello della pesca e del turismo e svolgono un ruolo di mitigazione del rischio costiero, dovuto ad esempio all'erosione».

«Il nostro interesse, come assessorato all'ambiente, è che questo delicato equilibrio rimanga inalterato - prosegue Maraschio - che gli ecosistemi costieri vengano pensati come bene strategico per la Puglia e patrimonio comune. Il mio impegno rimane quello di investire sulla preservazione e valorizzazione degli ecosistemi del nostro territorio».