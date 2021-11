Docenti e terza dose, parla la dirigente Metrangolo: «Copertura scaduta per noi under 60 ma nessuno ci dà indicazioni precise»

Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha detto sì alla corsia preferenziale per la terza dose anche a docenti e personale scolastico, rispettando i sei mesi di distanza dalla seconda somministrazione, perché si tratta di persone che lavorano in ambienti a rischio. Ma nelle scuole di terza dose si sa ancora poco e niente, sebbene per molti prof e Ata siano già scaduti i sei mesi di copertura vaccinale.

«Nessuno ci ha informato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati