Covid, più di 8mila nuovi casi in Puglia. Otto i decessi

Sono 8.037 i nuovi casi di Covid rilevati Puglia su 32.356 test giornalieri registrati, con una incidenza del 24,8%. Le vittime sono state 8.

I casi per provincia

La provincia più colpita è quella di Bari (2.399 casi), seguita da quella di Lecce (1.771), Taranto (1.313) e Foggia (857). Nel Brindisino sono stati rilevati 804 casi e nella Bat 725. I positivi residenti fuori regione sono 135 e 33 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza. Le persone attualmente positive sono 93.017 delle quali 479 sono ricoverate in area non critica (ieri 472) e 18 in terapia intensiva (come ieri ).

Aumentano i ricoveri: Puglia oltre la soglia del 15%

Sono 14 le regioni che al momento hanno superato la soglia del 15% dei ricoveri nei reparti ordinari, mentre nessuna ha raggiunto la soglia del 10% dei ricoveri nelle terapie intensive. È quanto emerge dalla tabella degli indicatori decisionali che accompagna il monitoraggio settimanale sull'epidemia di Covid-19 di Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero della Salute. Fra le regioni che hanno superato la soglia del 15%, i valori più alti si rilevano in Umbria (40,6%), Calabria (30,4%), Valle d'Aosta (29,4%), Sicilia (27,4%) e Basilicata (25,8%). Superano inoltre la soglia del 15% Liguria (22,7%), provincia autonoma di Bolzano (19,0%), Campania (18,8%), Abruzzo (18,7%), Friuli Venezia Giulia (18,5%), Marche (18%), Puglia (17,2%), Emilia Romagna (16,4%), Trento (15,9%). Sono due, infine, le regioni che si avvicinando alla soglia del 10% dei ricoveri nelle terapie intensive: Calabria (9%) e Umbria (8,7%).