Covid, boom di contagi a Lecce: in una settimana record nazionale. L'ondata estiva parte dai luoghi turistici

Il Covid torna a correre e l'ondata estiva coinvolge soprattutto le città turistiche. In una settimana per Lecce è incremento da record in senso assoluto: 1.703 nuovi positivi dal 5 al 12 luglio, più di tutte le altre province italiane. Non è record per incremento rispetto alla settimana precedente, dove si registra appena un +22,1%. Ma in senso assoluto - e questo basta per lanciare l'allarme - è l'unica provincia italiana a superare i 1.700 contagiati in una settimana.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Covid, altri 8.253 postivi e 12 morti. Vaccini: 63 hub per il secondo...

Turismo e covid

Città turistiche nel mirino della pandemia: basti pensare che dopo Lecce, seguono Napoli (1.622), Salerno (1.526), Matera (1.422, su una popolazione ben inferiore in termini assoluti). E ancora una volta, come nelle scorse settimane, sembra che l'epicentro della nuova ondata parta da Sud.

In Puglia situazione sotto controllo?

Secondo il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe, nella settimana dal 6 al 12 luglio c'è stato un aumento del 22,6% rispetto a sette giorni prima mentre i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono passati a 2.258. Nelle ultime due settimane gli incrementi erano stati pari al 50 e 70%. Resta sopra media nazionale l'occupazione dei posti letto da parte dei pazienti positivi sia in area medica (16,1%) che in terapia intensiva (5,4%). Per altro, la nostra regione detiene il primato di vaccinazioni per i bimbi nella fascia tra i 5 e gli 11 anni: uno su due ha ricevuto tutte le dosi previste.