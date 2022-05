Puglia, altri 2.296 casi di contagio (incidenza del 13,7%) e sette decessi

Oggi in Puglia si registrano altri 2.296 casi di contagio da Coronavirus su 16.732 test (incidenza del 13,7%) e sette decessi.

Omicron, scoperto il "lucchetto" anti-Covid: blocca l'infezione. Apre a nuovo farmaco «contro tutte le varianti»

I casi per provincia

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 799, nella provincia Bat 147, in provincia di Brindisi 223, in quella di Foggia 260, nel Leccese 494, nel Tarantino 345. Sono residenti fuori regione altre 20 persone risultate positive in Puglia nelle ultime 24 ore. Scendono sotto quota 90mila gli attualmente positivi: sono 89.769 e di questi 470 sono ricoverati in area non critica (ieri 483) e 25 in terapia intensiva (ieri 23).