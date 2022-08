Covid, 1.300 nuovi casi in Puglia. Quarta dose, ancora bassa la copertura vaccinale

Sono 1.356 i nuovi casi di positività al Covid rilevati in Puglia su 9.328 test, con una incidenza del 14,6%. C'è solo una vittima registrata.

I casi per provincia: prima Lecce.

Il numero di casi maggiori in provincia di Lecce (452), poi Bari (363), Foggia (151), Taranto (136). Nel Brindisino sono stati rilevati 135 casi, nella Bat 77. I positivi residenti fuori regione sono 39 e 3 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza. Le persone attualmente positive in Puglia sono 21.654, delle quali 279 (ieri 286) sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva (come ieri).

Bassa la copertura vaccinale

Nonostante l'incremento delle somministrazioni tra metà luglio e agosto, in Puglia il tasso di copertura vaccinale anti Covid con quarta dose è solo del 11,8%, ben al di sotto della media italiana pari al 16,7%. Lo rileva il report della fondazione Gimbe. In Puglia, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 7% contro una media nazionale del 9,6%; mentre la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 9,6%, media nazionale del 10,6%. Tra i 5 e gli 11 anni la Puglia continua ad avere la migliore copertura, 49,3% della popolazione contro una media nazionale del 35,1%.