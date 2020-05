Fase 2, città piene di gente e voglia di shopping. E anche i sindaci vanno al barbiere. Le foto del primo giorno di post lockdown

Più che Fase 2 è un libera tutti. Le foto raccolta in giro per Lecce, Brindisi e Taranto raccontano di città piene di gente, un ritorno alla normalità o quasi se non fosse per le mascherine – alle volte poche – che coprono i volti delle persone. Già la giornata di ieri, domenica, aveva mandato in scena una prova generale della ripresa post lockdown, ma quelle della mattina raccontano di passeggiate all'aria aperta per le strade commerciali, di ingressi nei parchi, di caffè ai bar.

La ripresa delle vita normale e di voglia sfrenata di shopping a Lecce, come a Brindisi e Taranto. In fila già dalla prima mattina a Lecce in via Trinchese decine di persone in attesa che aprisse Zara, nota catena di abbigliamento. Difficile fare una classifica degli acquisti, si è comprato di tutto, dall'abbigliamento al make up, dagli articoli per la casa alle scarpe.



Over booking – sempre su appuntamento – anche i parrucchieri e i barbieri. A Lizzanello il sindaco Fulvio Pedone stamattina ne ha approfittato per tagliare i capelli. A Gallipoli anche il primo cittadino Stefano Minerva: “Due piccole aspetti della normalità che per 70 giorni avevamo messo da parte. Ho iniziato questa settimana con un caffè al bar e con una visita al barbiere. Piccoli gesti, un modo simbolico per sostenere chi per tanto tempo è stato fermo – ha scritto il primo cittadino su facebook - Un’occasione per fare il mio “in bocca al lupo” a tutti coloro che oggi, dopo tanto tempo, ripartono”.

I bar hanno ricominciato a profumare di caffè e di allegria con i tavolini – a debita distanza – che hanno ricominciato ad accogliere la gente. Gli imprenditori, dopo quasi tre mesi, hanno alzato le saracinesche pronti ad entrare nella Fase 2 con non poche difficoltà e regole da seguire.