Caporalato, cinque arresti e 16 indagati. Sotto indagine anche la moglie del Capo Immigrazione del Viminale: lui si dimette

C'è anche la moglie del capo del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale, Michele di Bari, tra le 16 persone indagate in un'inchiesta per caporalato dei carabinieri e della procura di Foggia che ha portato all'arresto di cinque persone, due delle quali in carcere. L'accusa ipotizzata è a vario titolo di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Intanto questa mattina di Bari ha rassegnato le dimissioni

L'operazione: sotto i riflettori dieci aziende agricole del Foggiano

In carcere sono finiti due cittadini stranieri, un senegalese e un gambiano, mentre nei confronti degli altri tre arrestati da parte dei carabinieri sono stati disposti i domiciliari. Per gli altri 11 indagati, tra i quali appunto la moglie del prefetto Di Bari, è scattato l'obbligo di firma. L'indagine "Sotto padrone" che ha interessato attività comprese tra luglio e ottobre 2020, ha portato anche ad una verifica giudiziaria su oltre dieci aziende agricole riconducibili ad alcuni degli indagati. Ed è risultata socio amministratore di una delle dieci aziende coinvolte nell'indagine la moglie dell'ormai ex capo dipartimento Immigrazione del Viminale Michele di Bari. L'accusa ipotizzata per tutti è a vario titolo di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

I braccianti sfruttati erano "residenti" a Borgo Mezzanone

Al vaglio degli inquirenti le condizioni di sfruttamento cui erano sottoposti numerosi braccianti extracomunitari provenienti dall'Africa impiegati a lavorare nelle campagne della Capitanata. I braccianti "risidevano" tutti a Borgo Mezzanone, nell'accampamento che ospita circa 2mila persone, che vivono in precarie condizioni igienico-sanitarie e in forte stato di bisogno. Secondo gli investigatori i due soggetti finiti in carcere erano "l'anello di congiunzione" tra i vertici delle varie aziende del settore agricolo della zona e gli stessi braccianti. Alle aziende che chiedevano forza lavoro i "caporali" rispondevano reclutando braccianti extracomunitati all'interno della baraccopoli. Non basta. Si incaricavano anche del servizio di "trasporto" sui luoghi di lavoro e della sorveglianza. Le tariffe richieste per il servizio erano pari a 5 euro per ogni bracciante trasportato e altri 5 euro a persona quale compenso dell'attività di intermediazione.

Giro d'affari da 5 milioni di euro

«Caporali, titolari e soci delle aziende avevano messo in piedi un apparato quasi perfetto - sottolineano i carabinieri - che andava dall'individuazione della forza lavoro necessaria per la lavorazione dei campi, al reclutamento della stessa, fino al sistema di pagamento, risultato palesemente difforme rispetto alla retribuzione stabilita dal Ccnl, nonché dalla tabella paga per gli operai agricoli a tempo determinato della provincia di Foggia». Un giro d'affari da 5 milioni di euro all'anno, a conti fatti. E anche le buste paga sono risultate non veritiere, poiché nelle stesse venivano indicate un numero di giornate lavorative inferiore a quelle realmente prestate dai lavoratori, senza tener conto dei riposi e delle altre giornate di ferie spettanti. I lavoratori, tra l'altro, non venivano neanche sottoposti alla prevista visita medica.

La nota del Viminale: “Il Capo Dipartimento si è dimesso”

Il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del ministero dell'Interno, Michele di Bari "ha rassegnato le proprie dimissioni". È quanto rende noto il Viminale a seguito dell'inchiesta della procura di Foggia in cui è indagata la moglie per caporalato. Dimissioni accettate dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. «In relazione alle notizie di stampa, desidero precisare che sono dispiaciuto moltissimo per mia moglie che ha sempre assunto comportamenti improntati al rispetto della legalità. Mia moglie, insieme a me, nutre completa fiducia nella magistratura ed è certa della sua totale estraneità ai fatti contestati» così il prefetto Michele di Bari.