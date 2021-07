Puglia, 44 nuovi casi. Quasi la metà ancora nel Salento

Il contagio resta stabile e anche la maggiore incidenza di nuovi casi nel Salento. In Puglia sono stati registrati 6.085 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 44 casi positivi: 5 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. 1 caso attribuito a provincia non nota.

APPROFONDIMENTI ECDC Variante Delta, la mappa del contagio in Europa (Ecdc): Spagna e... IL FOCUS Zona gialla, contagi in crescita: quattro regioni a rischio, ma i... L'EMERGENZA Variante Delta, l'allarme: contagi in risalita. A rischio gli...

Stabili i ricoverati (74 contro gli 80 di ieri). Sono stati registrati 2 decessi, uno in provincia di Bat e uno in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.761.070 test. 245.690 sono i pazienti guariti. 1.651 sono i casi attualmente positivi.

I numeri da inizio pandemia

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.999, così suddivisi: