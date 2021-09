Puglia, 187 nuovi casi. Bari provincia più colpita. Quattro i decessi

Più casi ma incidenza più bassa oggi in Puglia, dove sono stati registrati 187 casi di Covid 19 su 15.099 test per l'infezione, con una incidenza dell'1,2% (ieri era dell'1,36%). Quattro i decessi (ieri erano 3). Nel Barese la presenza maggiore di nuove infezioni.

I contagi suddivisi per province

I nuovi positivi sono 44 in provincia di Bari, 43 nella provincia Bat, 33 in provincia di Lecce, 28 a Foggia, 19 a Taranto, 18 a Brindisi, 2 casi di residenza non nota. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.469.208 test e sono 3.589 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 266.269 e sono 255.926 i pazienti guariti.