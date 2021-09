Under 19, si accelera per la ripresa delle lezioni in sicurezza

Sono 5.590.684 le dosi di vaccino somministrate sino a oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 19 dal Report del Governo nazionale: l' 89.3 % di quelle consegnate dal commissario nazionale per l'emergenza.

A Bari la copertura più alta



La Asl di Bari ha aggiornato il calendario degli hub vaccinali dal 16 al 30 settembre in tutta la provincia. È possibile consultare le giornate e gli orari di apertura dei centri sul sito aziendale e sui profili social. Intanto la copertura vaccinale della popolazione over 12 residente in provincia di Bari con prima dose ha raggiunto l'87 % e nella città di Bari sfiora il 90%. Il 76% dei residenti nel territorio provinciale ha completato il ciclo di immunizzazione e nel dettaglio a Bari si tratta del 78%. Procedono regolarmente in questa settimana le somministrazioni nei punti vaccino della ASL di Bari, sia delle seconde dosi che delle prime in favore dei ragazzi di 12 -19 anni: in questa fascia di età la copertura vaccinale con almeno una dose è all'81 per cento e il 53 per cento ha concluso l'intero ciclo.

Da ieri centri aperti anche a Lecce



Nella Asl di Brindisi, invece, la copertura vaccinale con la prima dose relativa ai ragazzi tra i 12 e i 19 anni ha raggiunto quota del 71% con 20.820 dosi somministrate.

Vaccinazione a sportello senza prenotazione da ieri anche per la Asl di Lecce.