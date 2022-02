Assegno unico universale, in Puglia presentate 150mila domande: solo un terzo della platea

Si può definire la grande novità del 2022 per le famiglie poiché sostituisce e ingloba diverse misure tra cui gli assegni familiari, l’assegno di natalità o il premio alla nascita. La prima scadenza arriva tra poco meno di una settimana, il 28 febbraio. Ma non sarà vincolante perché il percorso dell’assegno unico - proprio per non lasciare nessun fruitore indietro rispetto ai tanti mutamenti - è una sorta di step to step. Anche in Puglia avrà...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati