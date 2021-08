Il mondo brucia, il ministro è al mare. Puglia, una storia d'onore

Chiaro che prima o poi l’incidente poteva scapparci, dopo lo spot in eurovisione. Se tu mostri come i più piccoli impacchettano i genitori con il nastro adesivo pur di scappare (o restare) in Puglia in vacanza, può accadere che anche ai più grandi venga identica voglia. Magari sei il ministro degli Esteri e il mondo brulica di tensioni: che fai, resisti? No: imbavagli responsabilità e dovere e te ne scappi al mare. Puglia, Salento, dove sennò? Più chiara di così, neanche la migliore influencer. E però... Sarà pure “Puglia, una storia d’amore”, e del resto in spiaggia a offrire ombra e riparo c’era il governatore della regione con spot cuoricini inclusi, ché la scintilla quando scocca scocca. E potrai anche dire che in fondo, con gli sbarchi del giorno prima di profughi afgani, proprio questa – il Salento – è vera trincea (vabbè, una sessantina di chilometri più giù, a Leuca, ma sia: inezie sullo scacchiere ampio delle crisi internazionali). E questo per nulla dire della spiaggia, la stessa appena sequestrata dalla Procura per sospette irregolarità, per quanto con concessione di facoltà d’uso (e di che livello, poi, inutile sottolinearlo). E, però, al prossimo giro, magari al prossimo spot, aggiungiamo anche questo: “Puglia, una storia d’onore”. Così: giusto per ricordare che, insieme con la disciplina, è ciò che impone la Costituzione ai cittadini - tutti, non solo i grillini, ma a quanto pare giova rammentarlo – cui sono affidate funzioni pubbliche.

P.S. Quando lo sceriffo di Puglia era sindaco di Bari arringò via Twitter uno dei suoi critici con sottile arguzia: “Trmon, vid ce va alla scol. E mittet u cappid che sta u sol!”. Ecco, l’altro giorno di sole ce n’era davvero tanto, in spiaggia. Ma lo sceriffo aveva deposto la stella. Oddio: una, mica tutt’e cinque...