La Banca d'Italia e le parole del governatore Visco: per l'Ue un'occasione da non sprecare

Nelle Considerazioni Finali lette ieri dal governatore della Banca d’Italia vi sono previsioni ottimistiche circa l’andamento dell’economia italiana nei prossimi mesi. Dopo la grande flessione del reddito nazionale di quasi dieci punti nel 2020 e i timori e le incertezze che attanagliano la società italiana, questa è sicuramente una buona notizia per le imprese, per i lavoratori e per le famiglie.

I dati della Banca d’Italia indicano che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati