Con il Sole in Sagittario congiunto a Nettuno, Teresa Mannino ha tutte le carte in regola per entrare pienamente in sintonia con un pubblico davvero ampio, che con il suo talento scenico porta sottilmente dal sorriso alla risata. Segno di fuoco, il Sagittario le dona la fiamma di una vitalità calda e scoppiettante, con cui trasforma tutto quello con cui entra in contatto. Il Sagittario è un segno doppio, porta in sé i due lati del centauro e la sua ambivalenza la vive nei confronti della morale borghese dominante, alla quale per certi versi intende adeguarsi e per altri rifiuta, con improvvise impennate. Impetuosa e appassionata, Teresa ha il dono di coinvolgere e creare attorno a sé una dimensione gioiosa e conviviale. Nettuno la dota di una particolare sensibilità per le sfumature e del dono di trasformarsi, invitandola ad assumere di volta in volta altre identità. Sono infinite le sfumature di cui può avvalersi nel suo gioco, cogliendo alla perfezione lo schema sociale e le modalità che intende evocare per poi punzecchiare con uno sguardo scanzonato l’omologazione che ha preso di mira. Non conoscendo l’ora di nascita non sappiamo se la sua Luna sia in Vergine o in Bilancia, in ogni caso è congiunta con Plutone, che colora la sua femminilità di una forte carica di sensualità e la porta a vivere le relazioni con grande passione. Plutone l’avvolge d’intensità e di mistero e la induce, spontaneamente o in seguito a crisi anche intense, a rinnovarsi sistematicamente, cimentandosi di volta in volta con nuove sfide. Sempre alla ricerca di altre strade da seguire, ama la segretezza e sa coltivare il proprio fascino. Venere è congiunta con Giove in Scorpione e i due pianeti sono opposti a Saturno in Toro. Abbiamo qui un lato gioioso, generoso, socievole e di successo, fortunato nella carriera e ricco di una carica di simpatia che emerge con spontaneità. E al tempo stesso è presente un lato severo che la induce a conservare un po’ le distanze, a essere più selettiva e acutamente critica. Con l’anno nuovo, proprio questi valori vengono riattivati dal transito di Giove e Urano nel Toro. La fortuna le sorride e le offre un palcoscenico prestigioso, quello di Sanremo e del suo Festival, per incantare il pubblico col suo talento inimitabile. Il pubblico la troverà semplice e spontanea, ma il successo che riscuote nasce da una disciplina rigorosa e severa.

APPROFONDIMENTI FOTO Sanremo, annunciate le co-conduttrici: sono Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini SANREMO 2024 Teresa Mannino co-conduttrice a Sanremo 2024, chi è l'attrice comica di Zelig? L'ex marito, il tradimento, il compagno, la figlia e la carriera