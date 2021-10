Empowerment femminile, Simona Liguoro (Nespresso): «Il gender gap in azienda si batte anche con l'aria condizionata»

C'è un’unità di misura per calcolare la discriminazione sociale delle donne. La coda davanti ai bagni. «È sempre più lunga rispetto a quella degli uomini. Anche perché spesso è incombenza femminile accompagnare i figli piccoli o l’anziana madre. Ecco, in azienda abbiamo cominciato così, facendo un po’ di provocazione. E adesso, dopo un anno e mezzo, possiamo dire di aver compiuto una piccola rivoluzione interna per la parità di genere»,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati