«Se al Cremlino ci fosse stata una donna, l’invasione dell’Ucraina non ci sarebbe mai stata», ha detto qualche settimana la premier estone Kaja Kallas.

Non è la sola a pensarlo. In tanti si sono chiesti e si chiedono quanto pesi il fattore T come testosterone nell’accensione di sanguinosi conflitti che le donne, per natura meno conflittuali, avrebbero...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati