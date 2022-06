Michela Andreozzi:«Molestie e catcalling, così le giovani chiedono al mondo di cambiare»

LA LETTERA

Mi rendo conto di essere entrata nell’età in cui orribilmente si pensa e a volte si dice “ai miei tempi”, frase che allontana le sinapsi dal cervello indorando il passato e fa scappare immediatamente qualsiasi orecchio che si sia minimamente fermato a prestare attenzione. Eppure, non posso fare a meno di pensare quello che mi ha insegnato mia madre, non certo una bigotta, anzi una fulgida femminista dalla rara...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati