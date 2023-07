Desiderio di stagione e, quando verrà l’inverno, un po’ conforto e un po’ sogno di vacanza:

le mete di viaggio sono ispirazione per il design di casa.

Si gioca con spazi e volumi,

colori e materiali. La lampada diventa rete da pesca o palma e le sedute rimandano alle onde. Ecco gli ultimi trend.

TENDENZA UPCYCLING

Chi sogna il mare come fantasia, non può non curarsene anche in ottica ambientale. Il riciclo può essere una chiave dell’arredo, a illustrare, sin dal primo sguardo, la filosofia del proprietario di casa. Tonon firma Sailor, collezione di sedie che unisce materiali prodotti da aziende locali – contrastando gli sprechi – e la tradizione dell’intreccio a mano. La cifra di stile, inattesa, è la corda nautica. Super Chair di Damiano Latini è una sedia in plastica dalle forme organiche, prodotta con tecnologia di stampaggio a iniezione di polipropilene riciclato al cento per cento e rivestito con una finitura Silky per assicurare un effetto vellutato. L’ellenica Blue Cycle è una realtà che mira a riutilizzare i rifiuti di plastica generati dalle attività di navigazione e pesca per tutelare l’ambiente marino. Tra gli elementi, lo sgabello da bar, realizzato con il cinquanta per cento di plastica marina. Slide unisce responsabilità ed estetica fumetto, con Ambrogio e Amanda, tavolini di servizio green, che rimandano al design in stile cartoon. Entrambi sono prodotti con miscela di plastica composta al trenta per cento da EcoAllene, materiale riciclato dai cartoni del Tetrapack. Sono in fusione di alluminio cento per cento riciclato proveniente dal recupero di lattine, parti di biciclette, moto e smaltimento delle imbarcazioni i tavolini Islas di Warli. Piccole isole dal design minimale attentamente studiato. E Satelliet Originals stupisce con Sum-Still Usable Materials, linea di mobili creata con materiali o prodotti dismessi ma riutilizzabili. La filosofia è quella dell’upcycling. Una questione di etica che si fa anche stimolo per la creatività. La sedia Code ha seduta e schienale realizzati totalmente con rifiuti post-consumo. Le plastiche selezionate vengono fuse, dando vita a una inconfondibile decorazione a macchioline. E, soprattutto, a una narrazione.

COMPLEMENTI D'ARREDO

La testa di uno squalo. La bocca spalancata. I denti in bella mostra. Guai a farsi ingannare dalle apparenze. Si chiama Killer – impossibile non pensare al film Lo squalo, thriller del 1975 diretto da Steven Spielberg, e ai molti a tema che lo hanno seguito – ma è concepito quasi come un benvenuto il portaoggetti a forma di squalo, appunto, disponibile anche oro, di Qeeboo. Ideato da Studio Job, è un pratico portatutto che può essere usato per gli ombrelli, come cestino portacarte, o perfino, riempito di ghiaccio, per tenere in fresco lo champagne. E via dicendo, secondo esigenze, fantasia e, ovviamente, voglia di giocare con ambienti e arredi. Sono numerosi gli oggetti di design che guardano al mare e ai suoi tesori. Studio Row presenta Coral. L’ispirazione è dichiarata nel nome: il corallo, inteso come simbolo vitale, si fa modello per sistemi di illuminazione, componendo una ramificazione con diversi tipi di ottone, lavorato con tagli irregolari e ricercate ombrature, abbinati a vetro satinato. Le parti sono assemblate a mano. Coral è proposto anche come sospensione: l’illusione è quella di un mondo capovolto, spunto per cercare nuovi punti di vista nel quotidiano. Le conchiglie, o meglio le ostriche con tanto di perla, seducono Fabbian. Tra sospensioni e applique, Akoya vede due dischi metallici farsi scrigno di un diffusore in vetro soffiato. Ecco la perla: sorgente luminosa a led ad alta efficienza con alimentatore integrato. Al mare guarda anche Disney, che porta la sua icona acquatica, la Sirenetta – forte dell’iconico film animato del 1989, ventottesimo classico disneyano, e fresca di remake live-action – su tazze, alzate per torte, cuscini e via dicendo. Senza dimenticare le atmosfere hawaiane di Stitch su bottiglie e borracce. Soluzioni ideali per incantare i più piccoli ma non solo. Maison du Monde affascina con decorazioni metalliche a forma di banchi di pesce, per ricreare l’effetto – e la magia – di una “danza” argentea.

TESSUTI

«Metterei la paura dentro le conchiglie e il rumore del mare dentro i cuscini», diceva Alda Merini. Spiagge e acque cristalline diventano “tessuto” in cui potersi avvolgere o su cui poter camminare a regalarsi la magia – e la memoria – dei passi caldi sulla sabbia o, al contrario, magari, di un tuffo rinfrescante. Il tappeto Arenaria di Mariantonia Urru unisce colori e “linee” del litorale. Kymo, invece, con SG Airy Premium Gradient, segue letteralmente il vento, eleggendolo a chiave di rilettura dell’ambiente. I sottili fili di poliestere si uniscono a creare sfumature che ricordano le nuance del crepuscolo, quando non ancora pienamente calato il sole, il blu della notte pare scemare in lievi grigiori. Un istante o poco più prima di accendersi di stelle e riflessi. Kamy decora Fauna Mix do Mar, tappeto affollato di pesci di differenti tipologie, forme e dimensioni. Il rimando è alle specie brasiliane. I disegni sono creati digitalmente dall’artista Regina Silveira, dopo un attento studio documentario, poi ripensato ad arte. Le sfumature si mescolano. Le proporzioni si perdono. Il “tuffo” è in un mare immaginario, figlio di antichi archivi e moderne ricerche. Dai tappeti ai tessuti. Mastro Raphael propone i cuscini Corallo Mania, riedizione del suo iconico Corallo. Sul fondo opaco del lino, spiccano ramificazioni in filato metallico. Sklum si fa sedurre dalle conchiglie. Il cuscino Perly, in velluto, ha la forma stilizzata di una conchiglia – ricorda la Pecten jacobaeus, conchiglia di San Giacomo – ed è disponibile in più colori per decorare divano o letto. Ad arricchire scenario e suggestioni è la fragranza tessuti Mare di Acqua dell’Elba, tra note di limone, rosmarino e giglio di mare, nonché sentori di alghe marine, cisto di mare e legni di macchia mediterranea. Basta chiudere gli occhi per rivivere, in casa, le emozioni di una giornata estiva sulla spiaggia, in una caletta solitaria, sotto il sole caldo e con una lieve brezza ad accarezzare la pelle.

TAVOLINI

Riflessi marini. Pesci che nuotano su superfici colorate. E linee che si fanno curve, quasi come onde da “cavalcare”, quantomeno con lo sguardo. Anche tavoli e piani di appoggio si ripensano, fantasticando su coste vicine o lontane. Si chiama Cleo, come la pesciolina dorata del film animato Disney Pinocchio, il tavolino di Grandi Maioliche Ficola, con piano in piastrelle di pietra lavica smaltata, acquamarina o turchese, decorato con pesci realizzati a mano. È raffigurata una precisa idea di mare, che va oltre il mero realismo per impreziosire la “narrazione” con suggestioni fiabesche. E di questa magia fa parte anche la possibilità di creare composizioni personalizzate, per accostamenti e per motivi. Così ognuno può costruire e rappresentare la propria idea di estate. E di vacanza. E quale modo migliore di una colazione o magari un cocktail da godere “vista” mare? Lo stesso brand propone il tavolo Onda, dalle linee sinuose in tonalità acquatiche, e il modello Maui, dove i toni della spiaggia di finissima sabbia bianca contrastano quelli intensi delle acque. Giochi di geometrie rendono dinamico il panorama domestico con il tavolo Breeze di Calligaris. Sul basamento in lamiera sagomata poggia un piano in vetro ricotto che regala un inusitato effetto cangiante che ricorda l’acqua mossa dal vento.

DIVANI&CO.

Una ragazza immersa nel mare, con il volto rivolto verso il sole e l’osservatore, è tra le fantasie firmate Toiletpaper per la casa, nate dalla collaborazione tra Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, con il design di Seletti. L’immagine ricorre su poltrone e divani, ma anche sdraio e lettini che, attenzione, possono essere interessanti – forse anche di più – portati all’interno dello spazio domestico, per un effetto dissonante. A rendere unico lo scenario, aumentando la sorpresa, e a garantire comfort ai cuccioli di casa – cani e gatti – Seletti, con United Pets, firma la cuccia Pets (R)evolution, ispirata alle Maldive. La stampa di un palmeto si fa bordo su cui appoggiarsi e il mare è cuscino su cui riposare. Ciuffo è la poltrona di Fratelli Boffi, con gambe leggermente arcuate, seduta e schienale imbottiti e design che richiama un’onda. Concepite come coppia, le poltroncine sono realizzate con l’orientamento del “ciuffo”, appunto, a destra e a sinistra, quasi a comporre uno scontro di correnti. Kristalia per divanetti, poltrone lounge, daybed e pouf: Brioni guarda all’omonimo arcipelago nell’Adriatico. Panarea, invece – l’omaggio è già nel nome – nasce dalla suggestione delle coste mediterranee: l’intreccio artigianale cento per cento Made in Italy in corda di propilene che compone poltrona e lounge rimanda a paesaggi solari, estati leggere, senza confine tra casa e giardino o terrazza. Sand è il divano di Lago, morbido e accogliente, con schienali fissi o free standing, concepito per ricordare il lavoro di acqua e vento a levigare superfici, arrotondare angoli, cambiare il panorama. E non è questo, forse, il primo ingrediente della vacanza? Sentirsi in uno spazio nuovo o rinnovare quello in cui ci si trova sono le chiavi per costruire un orizzonte su misura di esigenze, fantasia e stagione emotiva.