L'Italia in cucina. Roma, la ricetta di Attilio Fontana: «Lo spezzatino a modo mio»

Mentre il padre «era specializzato in un brasato pazzesco grazie alle origini emiliane», l’attore romano Attilio Fontana apprezza da sempre «i classici primi come carbonara, amatriciana anche se non è proprio romana, gricia e cacio e pepe. Quando non sono a dieta e posso scatenarmi, preferisco i ristoranti che conosco per mangiare bene e soprattutto con gusto». Quando invece è a casa insieme alla compagna Clizia Fornasier e ai due figli,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati